Utilizzare gli ospedali di Comiso e Scicli per l'emergenza coronavirus

Scicli – Utilizzare gli ospedali di Scicli e di Comiso per l’emergenza coronavirus in provincia di Ragusa. A chiederlo sono i Coordinamenti Cittadini di Fratelli d’Italia di Comiso e di Scicli facendosi portavoci delle esigenze manifestate dalla comunità territoriale ed iblea in generale, al solo scopo di dare il proprio fattivo apporto in questo momento particolarmente delicato per tutti. Ecco le ragioni della richiesta: considerata la gravissima situazione sanitaria che si va profilando in provincia che comporta non solo l’intasamento delle strutture sanitarie oggi destinate ad esclusivo supporto dei pazienti affetti da coronavirus, ma che comporta anche e soprattutto l’impossibilità ad eccedere alle cure per coloro che sono affetti da altre ed altrettanto gravissime patologie col conseguente abbandono di costoro al proprio inesorabile destino;considerato che nelle nostre cittadine esistono e sono utilizzabilissime ben due strutture, e cioè gli ospedali “Regina Margherita di Comiso” e “Busacca” di Scicli; considerato che tali strutture, praticamente abbandonate a se stesse ed utilizzate al minimo delle rispettive potenzialità nonostante siano ancora perfettamente efficienti dal punto di vista sia strutturale che logistico, potrebbero essere utilizzate per il ricovero dei pazienti affetti da corona virus con indubbio vantaggio per gli ospedali di Vittoria e Ragusa, oramai al collasso, nonché per i soggetti che necessitano di cure e di interventi essenziali, improcrastinabili e vitali; considerato che per la piena operatività delle citate strutture ben pochi sarebbero gli interventi da eseguire, necessitando solo reperire, anche con contratti a termine, personale medico ed infermieristico;rappresentano e propongono che la competente Autorità Sanitaria si attivi e provveda repentinamente all’utilizzo degli ospedali “Regina Margherita” di Comiso e “Busacca” di Scicli per l’emergenza cornavirus. Nello spirito di collaborazione fra tutte le forze politiche auspicato dal Presidente Mattarella per fronteggiare l’emergenza pandemica, in-vitano TUTTI i rappresentanti provinciali e nazionali, a prescindere dall’appartenenza partitica, a perorare la superiore istanza formulata nell’esclusivo interesse del territorio che li ha voluti quali propri rap-presentanti a Palermo ed a Roma. I Coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia di Comiso e di Scicli”.