Lega Sicilia per Salvini premier: Salvo Mallia commissario provinciale a Ragusa

Ragusa - Salvo Mallia è il nuovo commissario provinciale della Lega in provincia di Ragusa. Sono stati l’on. Nino Minardo e l’on. Orazio Ragusa a proporre al segretario regionale sen. Stefano Candiani, il nome di Salvo Mallia persona capace, professionista stimato, con una lunga esperienza politica e amministrativa in provincia di Ragusa. “Siamo certi, commentano gli on. Minardo e Ragusa che Salvo Mallia sarà un’ottima guida politica per il territorio e riuscirà a portare avanti il progetto di crescita della Lega nella provincia iblea. Un ringraziamento per il lavoro fin qui fatto a Fabio Cantarella che ha guidato con grande entusiasmo e impegno fattivo il partito in provincia di Ragusa”, sottolineano Minardo e Ragusa.