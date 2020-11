Moda e spettacolo

Moda digitale, design e stampa 3D: corso gratuito

Moda responsabile e digitale, design e stampa 3D: un webinar e un corso gratuito con Fablab Palermo nell’ambito del progetto sull’economia circolare “Metti in circolo il cambiamento” il 5 e 13 novembre 2020 online. Proseguono gli appuntamenti con i webinar “Makers for Circular economy” per promuovere la fabbricazione digitale legata all’economia circolare nell’ambito di Metti in circolo il cambiamento, un progetto sull’economia circolare che mira ad educare la cittadinanza ad una maggiore responsabilità ambientale attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e tirocini professionali. Primo appuntamento giovedì 5 novembre alle ore 17.30:Sara Savian di WeMake, fablab di Milano, ci introdurrà al mondo della moda responsabile e consapevole attraverso la digital fashion, mentre Marcella Pizzuto e Pierangelo Di Benedetto di Fablab Palermo ci parleranno dei progetti passati e futuri sul design circolare. Il webinar si svolgerà in streaming sul canale YouTube di WeMake. Fablab di Palermo propone anche un corso di 6 ore online e aperto a tutti, venerdì 13 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14:30-17:30. Una giornata per apprendere le prime nozioni per stampare in 3D, le basi della modellazione 3D, i materiali da utilizzare e quali tecniche adottare per evitare gli errori più comuni. Dopo aver imparato a gestire il software di stampa per la generazione del “g-code”, si darà dimostrazione del funzionamento della stampante 3D.Il corso si terrà sulla piattaforma Zoom quindi a tutti gli iscritti verrà mandato un link.