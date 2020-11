Addio a Gigi Proietti, i funerali giovedÃ¬ in piazza del Popolo

Moda e spettacolo

Addio a Gigi Proietti, i funerali giovedì in piazza del Popolo Addio a Gigi Proietti, i funerali giovedì in piazza del Popolo

Roma - Si celebreranno giovedì 5 novembre i funerali di Gigi Proietti, morto questa mattina intorno alle 5.30 in una clinica romana, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Le esequie del grande attore romano, come anticipato, si terranno nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma. Molto probabilmente il funerale sarà coperto da una diretta televisiva, anche per evitare che si creino troppi assembramenti in Piazza del Popolo.