Italia

Reddito di emergenza, come avere altri 800 euro: quando scade e quando arriva Reddito di emergenza, come avere altri 800 euro: quando scade e quando arriva

Roma – Il Reddito di emergenza è stato prorogato per altri due mesi con il Decreto Ristori. La decisione è stata presa per affrontare la nuova ondata di emergenza da Covid in Italia. La domanda per avere il Reddito di emergenza da 800 euro va presentata entro il 30 novembre 2020. Ma quando arrivano gli 800 euro del Reddito di emergenza? I cittadini che hanno determinati requisiti riceveranno gli 800 euro automaticamente dai 30 ai 35 giorni dopo l’accettazione della domanda. Ma vediamo ora quali sono i requisiti richiesti per poter presentare la domanda del Reddito di emergenza da 800 euro per due mesi. I requisiti fondamentali per ricevere il Reddito di emergenza sono: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; avere un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del Rem stesso; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.Ma come si fa a presentare la domanda per avere il Reddito di emergenza da 800 euro entro il 30 novrembre 2020? Per presentare la domanda bisogna compilare l’apposito modello telematico predisposto dall’INPS, e viene erogato dall’Istituto stesso.Le domande possono essere presentate: online, sul sito INPS, presso i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS; attraverso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001.