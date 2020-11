Italia

Bonus Inps 1.800 euro, ecco a chi spetta: domanda in scadenza tra pochi giorni Bonus Inps 1.800 euro, ecco a chi spetta: domanda in scadenza tra pochi giorni

Roma – Il bonus Inps da 1.800 euro onnicomprensivo secondo le nuove disposizioni previste dall’ultimo decreto-legge in tema Coronavirus, Decreto Ristori, si potrà richiedere entro il 13 novembre. Si tratta di una delle indennità previste dal Governo Conte in supporto ad alcune categorie di lavoratori. Così con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, meglio noto come Decreto Ristori, entrato in vigore il giorno 29 ottobre, è stata finalmente fissata la data di scadenza delle domande previste per il bonus INPS onnicomprensivo, introdotto dal Decreto Agosto. Ma cos’è il bonus Inps da 1.800 euro e a chi spetta? Il bonus INPS è stato introdotto per la prima volta in seguito all’emergenza sanitaria da Coronavirus, con il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto Cura Italia, il quale ha disposto una serie di indennizzi e bonus destinati a favore dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, in crisi.Successivamente, anche con il decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34, conosciuto anche come Decreto Rilancio, e il decreto interministeriale del 13 luglio 2020, n.12, sono state approvate o anche prorogate nuove misure e indennità economiche per i lavoratori italiani. Fino al più recente Decreto Ristori, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha prorogato la data di scadenza prevista per il bonus INPS fissando il termine ultimo alla data del 13 novembre 2020. Il bonus INPS prevede quindi un indennizzo economico per i mesi di marzo, aprile e maggio di quest’anno, destinato solo ad alcune categorie di lavoratori. Tra questi vi sonno sia lavoratori dipendenti apparenti al settore turistico e dello spettacolo, fortemente in crisi attualmente, che professionisti con partita iva.L’importo del bonus INPS è pari a 600 euro per ogni mensilità, dunque complessivamente per le tre mensilità i lavoratori avranno diritto a 1.800 euro in tutto. Tale importo non concorrerà assolutamente alla formazione del reddito per coloro che ne hanno usufruito. Ma vediamo ora chi potrà ricevere il bonus Inps onnicomprensivo da 1.800 euro. Potranno ricevere il bonus onnicomprensivo da 1.800 euro: i lavoratori dipendenti a tempo determinato appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali dei settori turistici e anche i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi rispetto a quello del turismo. Inoltre, potranno usufruire dell’indennità onnicomprensiva INPS, anche i lavoratori autonomi e collaboratori sia coordinati che continuativi delle cosiddette “zone rosse” di Italia, ovvero le zone maggiormente colpite dalla crisi in quanto hanno subito un lockdown prolungato a causa del rischio di focolai di cittadini positivi al Coronavirus.Rientrano nelle categorie di lavoratori italiani che avranno diritto ad accedere al bonus INPS anche i pescatori autonomi (inclusi anche eventuali soci di cooperative) e operai agricoli con un contratto a tempo determinato, lavoratori intermittenti, lavoratori che si occupano della vendita a domicilio, collaboratori coordinati e continuativi. Allo stesso tempo, anche il settore dello spettacolo è uno dei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus, per questo motivo il Governo italiano ha incluso all’interno della platea di beneficiari del bonus INPS anche i lavoratori dello spettacolo. Infine, potranno richiedere il bonus INPS non solo i professionisti titolari di partita IVA, ma anche i cosiddetti lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.Ma come si può richiedere il bonus onnicomprensivo da 1.800 euro? Il bonus onnicomprensivo da 1.800 euro secondo il decreto Ristori si potrà richiedere entro e non oltre il 13 novembre sempre tramite il sito dell’Inps.