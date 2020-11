Covid: 271 positivi a Ragusa

Attualità

Ragusa – Sale a 271 il numero dei positivi al Covid 19 a Ragusa. Il dato è aggiornato ad oggi 2 novembre dall’Asp di Ragusa. Il Comune capoluogo è il secondo in provincia per il numero di positivi e segue a Vittoria con 483 contagi da coronavirus. Ieri sera il sindaco di ragusa Peppe Cassì in un post su facebook corredato di foto ha denunciato alcuni assembramenti avvenuti a Marina di Ragusa. Il Primo Cittadino ha spiegato che per l’accaduto ci saranno seri provvedimenti da parte dell’Amministrazione.