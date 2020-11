Attualità

Covid, 1.238 positivi in provincia di Ragusa: 78 in ospedale Covid, 1.238 positivi in provincia di Ragusa: 78 in ospedale

Ragusa – Sono 1.238 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa di cui 1.147 in isolamento domiciliare e 78 ricoverati in ospedale. Sono questi i dati aggiornati ad oggi dall’Asp di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei positivi al coronavirus nei vari Comuni Iblei: 43 Acate, 10 Chiaramonte Gulgi, 116 Comiso, 4 Giarratana, 63 Ispica, 84 Modica, 6 Monterosso Almo, 37 Pozzallo, 271 Ragusa, 13 Santa Croce Camerina, 17 Scicli, 483 Vittoria. A questi si aggiungono i ricoverati nei vari ospedali della provincia che sono in totale 78, e 13 positivi attualmente nel territorio ragusano ma residenti fuori provincia. Nelle ultime 24 ore tutti i pazienti che erano ricoverati all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa) sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II.Al Momento nell’ospedale nuovo di Ragusa si trovano ricoverati: 38 pazienti nell’area grigia e 9 nel reparto di Rianimazione. Al Maggiore di Modica i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive sono 8 mentre all’ospedale Guzzardi di Vittoria ci sono: 14 pazienti nell’area grigia e 4 in Rianimazione. All’Ompa di Ragusa si trovano ancora 6 pazienti positivi ma asintomati (motivo per cui non possono andare a casa) ricoverati in Foresteria. A questi si aggiunge un altro paziente ricoverato all’ospedale San Marco di Catania. Ad oggi l’Asp di Ragusa ha effettuato in totale 53.386 test, tra tamponi e sierologici. I guariti dall’inizio della pandemia sono 294 mentre i morti sono 17.