WhatsApp, come attivare la cancellazione di messaggi e foto in automatico

WhatsApp continua sempre ad annunciare aggiornamenti per la chat. In ultimo arriva la notizia di una funzione che consente la cancellazione di messaggi e foto in automatico. La cancellazione va attivata e le foto o i messaggi spariscono entro sette giorni. Di questa opzione si parla da diverso tempo, sempre facendo riferimento all’autodistruzione, ma con il tempo ha raggiunto il livello di “leggenda web”, qualcosa che non sarebbe mai arrivato. Ora invece lo sviluppo è finalmente arrivato a conclusione, almeno secondo il ben informato portale WABetainfo. La buona notizia è che la distribuzione sarà globale e su diverse piattaforme mobili, quali Android, iOS, KaiOS, web e desktop.La procedura è praticamente identica alla precedente: bisogna aprire la chat di gruppo, toccare il nome del gruppo, toccare “Messaggi effimeri” e selezionare “Attiva“. Quando la funzione viene attivata tutti i messaggi inviati da tutti i contatti presenti nel gruppo svaniranno automaticamente dopo sette giorni. Anche se attiviamo i messaggi effimeri su WhatsApp, però, dobbiamo sempre ricordarci che i messaggi multimediali contenenti foto o video vengono gestiti sul telefono dell’altro contatto in base alle sue impostazioni. In altre parole: se la persona con cui stiamo chattando ha selezionato l’opzione per salvare foto e video di WhatsApp sul telefono, questi contenuti non spariranno dopo sette giorni: nella chat in cui sono attivi i messaggi effimeri non si vedranno più, ma sul telefono resteranno fintanto che quell’utente non deciderà di cancellarli.