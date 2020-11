Nuovo Dpcm, lockdown nazionale o territoriale: ecco le nuove restrizioni

Italia

Roma – Chiusura di tutte le attività non essenziali alle 18, stop alla mobilità interregionale, chiusura dei centri commerciali nel weekend alle 18. Sono tante le misure anti-Covid di cui si è discusso nel corso della riunione in video conferenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capidelegazione, poi allargata ai presidenti di gruppo della maggioranza che sostiene il governo. A quanto si apprende da fonti della maggioranza si è parlato del pressing delle Regioni per misure anti-Coronavirus più restrittive e su tutto il territorio nazionale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe manifestato un'apertura sulle restrizioni, ma differenzierebbe i lockdown territorialmente.Un criterio potrebbe essere quello dell'indice Rt. Sulla possibile chiusura nazionale il premier confermerebbe la sua cautela. Pieno accordo, invece, vi sarebbe sulla proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede limitare i trasferimenti da una Regione all'altra e solo sulla base di ragioni specifiche: rientro in domicilio, lavoro, motivi di salute. Lunedì, dopo una riunione con i presidenti delle Regioni, il premier riferirà alla Camera alle 12 e al Senato alle 17.