Come dimagrire 10 chili a novembre: schema menÃ¹

La dieta di novembre per dimagrire fino a 10 kg si basa sul consumo di alimenti con poche calorie ma con un forte potere saziante. Si tratta di una dieta che può essere seguita per due settimane e poi bisogna fermarsi senza naturalmente esagerare con nuovi regimi alimentari esagerati altrimenti si riprendono i chili persi. La dieta di novembre è una dieta ipocalorica pensate per le donne che conducono una vita sedentaria. ma per capire bene cosa si mangia vediamo uno schema settimanale della dieta di novembre ipocalorica per dimagrire fino a 10 chili. Schema esempio della dieta settimanale.Colazione: caffè con 200 ml di latte scremato + 30 gr di muesli oppure caffè con 150 ml di latte parzialmente scremato con 30 gr di fiocchi di avena oppure caffè con 150 gr di yogurt greco scremato + 100 gr di frutta a scelta. Spuntino: un frutto di stagione o 5 mandorle. Pranzo: 70 gr di riso integrale o miglio o grano saraceno o quinoa o polenta di mais o sorgo o avena o 70 gr di pasta integrale o 200 gr di patate + 250 gr di verdure a foglia verde a scelta o cavoli/broccoli + 100 gr di legumi lessati a scelta o 70 gr di tofu o 30 gr di formaggio stagionato o 100 gr di tonno al naturale o 50 gr di prosciutto cotto + un cucchiaino di olio per la preparazione dei piatti. Merenda: 10 gr di cioccolato fondente al 75% almeno o 100 gr di yogurt greco scremato. Cena: 150 gr di carne bianca o magra (pollo, tacchino, vitello) oppure 180 gr di pesce a scelta tra merluzzo, nasello, polpo, calamari, gamberi, cozze (frutto netto) o 2 uova o 100 gr di mozzarella light + insalata mista o 250 gr di verdure/ortaggi a scelta o 125 gr di carote/barbabietole + un cucchiaino di olio o burro. Durante la dieta di novembre si possono bere, oltre ad almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, anche tisane drenanti, tè o caffè senza zucchero. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamomdi chiedere il parere del proprio medico. Qualsiasi dieta senza il parere del proprio medico è assolutamente vietata per chi soffre di patologie importanti o per le donne in gravidanza.