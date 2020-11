Bonus pc e internet da 500 euro a novembre: ecco come fare domanda

Italia

Roma – Il bonus pc e internet da 500 euro, tanto atteso dealle famiglie italiane, si potrà richiedere dal 9 novembre. La domanda per avere il bonus tramite il sito Infratel avverrà con la scelta dell’operatore di telecomunicazione. Sul sito Infratel, annunciato da mesi del Ministero dell’Economia, sono stati pubblicati gli elenchi degli operatori che alla data del 30 ottobre hanno aderito all bonus pc ed internet. Gli operatori di telecomunicazione hanno tempo fino al 7 novembre per caricare nella sezione dedicata sul sito di Infratel, le loro offerte dedicate. L'elenco al momento non include due grandi operatori di telecomunicazioni: Vodafone e WindTre. I negozi, esclusi, attendono la pronuncia del Tar del Lazio, che potrebbe far saltare tutto.Ma chi potrà avere il bonus pc e internet da 500 euro? Per poter richiedere il bonus per il pc e internet occorre avere determinati requisiti, vediamo quali. Il bonus PC è un'agevolazione per le famiglie con un determinato valore ISEE e senza connessione internet, o connessione inferiore a 30 megabit al secondo, che permetterà di poter ridurre il cosiddetto digital divide. La misura non è un voucher o un buono acquisti, ma uno sconto in fattura. Tu che farai richiesta del bonus, dovrai direttamente contattare il fornitore di telecomunicazione, tra quelli pubblicati sul sito di Infratel, e scegliere l'offerta migliore ed attendere che il tuo operatore ti fornisca connessione e dispositivo di navigazione (PC o Tablet).Otterrai uno sconto direttamente sul costo dell'offerta scelta. Il valore del bonus va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro. Dipende dal valore dell'ISEE. Chi ha un ISEE inferiorea 20.000 euro potrà ricevere massimo 500 euro che si potranno spendere per acquistare insieme servizi di connettività (200 euro) e PC/Tablet (300 euro). Per chi ha un ISEE tra 20.000 e 50.000 euro, invece il valore del bonus è di 200 euro e varrà solo per internet. Bisognerà però aspettare fine 2020. Si parla sempre di connessione rete fissa bandaultra larga ad almeno 30 Megabit: fibra fttc, ftth, satellite, fwa (fixed wireless).Il bonus pc e internet tanto atteso arriva in tempo proprio ora in previsione di un nuovo Dpcm che potrebbe allargare la didattica a distanza per gli alunni delle scuole medie.