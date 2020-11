Bonus bici 500 euro, click day 3 novembre: cosa fare per essere pronti

Italia

Roma – Il tanto atteso click day per il bonus bici da 500 euro si terrà il 3 novembre. Ecco nel dettaglio cosa fare per essere pronti e non perdere la possibilità di ottenere il bonus. Il bonus servirà per ottenere il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio, per biciclette, e-bike, monopattini, handbike, hoverboard, segway ovvero per l’uso di servizi di mobilità condivisa come lo scooter sharing o il bike sharing mentre è escluso il car sharing. Ma vediamo nel dettaglio cosa bisogna fare nel giorno del click day per avere il bonus bici da 500 euro. Il 3 novembre 2020 bisogna collegarsi a una piattaforma web del ministero dell’Ambiente (http://buonomobilita.it) e se si ha già lo scontrino in tasca si può avere il rimborso del 60 per cento per un massino di 500 euro mentre per chi ancora deve acquistare, una volta ottenuto il bonus, si paga al negoziante solo il 40 per cento del prezzo.Sarà poi il negoziante a dover chiedere allo Stato il rimborso del 60 per cento. Ci sono alcuni «però»: bisogna essere maggiorenni, risiedere in comuni capoluogo di Regione, con oltre 50mila abitanti o in quelli delle 14 città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia) e — comunque — i fondi a disposizione sono tassativamente di 210 milioni di euro. Già si vocifera che i fondi finiranno in pochi tempo e che si potranno ricivere circa 240 mila richieste. Per non perdere il bonus bici da 500 euro bisognerà essere veloci. Si terrà conto della data di inserimento della richiesta e non quella del documento di acquisto, spiegano da Ancma.Per questo motivo è consigliabile prepararsi per tempo e avere a disposizione l’identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la scannerizzazione, in formato Pdf, della fattura o dello scontrino «parlante» a proprio nome e, infine, le proprie coordinate bancarie dove si riceverà il rimborso. Secondo le ultime notizie il rimborso avverrà in due fasi: la prima è per chi ha comprato fra il 4 maggio e il 2 novembre di quest’anno e potrà ottenere un rimborso del 60 per cento sino a massimo 500 euro mentre la seconda è riservata a chi acquisterà dal 3 novembre al 31 dicembre — pure on line — e consiste nell’ottenere un buono di spesa digitale che verrà generato direttamente sull’applicazione web del ministero e si potrà consegnare ai negozianti.Sarà spendibile — entro 30 giorni dalla generazione e comunque non oltre il 31 dicembre — in oltre duemila punti vendita che si sono già registrati sulla piattaforma digitale. In un momento buio per interi settori dell’economia arrivano, quindi, buone notizie dal settore delle due ruote che probabilmente sfiorerà 1,5 miliardi di euro di fatturato. Un vanto nel mondo anche perché oltre la metà delle bici realizzate nel nostro Paese sono poi vendute fuori dai nostri confini.