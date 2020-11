Attualità

Ragusa, chiusura uffici di viale del Fante Ragusa, chiusura uffici di viale del Fante

Ragusa – Chiusura degli uffici della sede centrale di viale del Fante a Ragusa. Lo annuncia il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa. “In conseguenza dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, comunica, che gli Uffici della sede centrale di Viale del Fante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa resteranno chiusi per l’intera giornata del prossimo lunedì 02 novembre 2020, per un ulteriore intervento di sanificazione. Il Segretario Generale e i Sigg.ri Dirigenti provvederanno per le opportune disposizioni organizzative.