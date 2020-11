Attualità

Ispica, 70 positivi Covid e 3 ricoverati in ospedale

Ispica – Sono 70 i positivi al Covid a Ispica e 3 gli ispicesi ricovrati in ospedale. A scriverlo in un post pubblicato sul suo profilo Facebook è il sindaco Innocenzo Leontini. “Oggi ad Ispica si registrano 70 casi di positività al COVID19. Tre nostri concittadini sono ricoverati in ospedale, gli altri soggetti sono in isolamento domiciliare. É fondamentale per la sicurezza e la salvaguardia della salute collettiva - scrive Leontini -attenersi alle disposizioni anticontagio: uscire e incontrare altre persone solo nei casi di reale necessità, lavare e igienizzare le mani, indossare sempre la mascherina, evitare assembramenti e mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro.Sono prescrizioni fondamentali Nei giorni scorsi il Sindaco Innocenzo Leontini, in videoconferenza con il Prefetto e gli altri sindaci della provincia di Ragusa, ha concordato di mantenere aperti i cimiteri in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti.Grazie all'operato dei vigili urbani, della protezione civile, delle associazioni di volontariato e degli scout, è e sarà esercitato un rigido controllo sia del flusso in entrata che del flusso in uscita dal cimitero al fine di evitare assembramenti; lo stesso controllo che è e sarà messo in atto nei punti di partenza e di arrivo della navetta. Tale servizio è offerto alla cittadinanza in sostituzione del mancante servizio di trasporto urbano ed è finalizzato a permettere la visita ai propri cari a quelle persone che, per diversi motivi, non potrebbero altrimenti recarsi al cimitero.Il Sindaco ha dato tutte le disposizioni necessarie al fine di evitare che qualsiasi tipo di situazione possa presentare un pericolo per la comunità. Questa è una battaglia che si può vincere con l'attenzione e la collaborazione di tutti, per questo il Sindaco confida nel buonsenso dei propri concittadini, auspicando che ciascuno si attenga scrupolosamente alle norme anticontagio”.