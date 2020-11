Assembramenti a Marina di Ragusa: inaccettabile, in arrivo sanzioni e chiusure FOTO

Attualità

Ragusa – Assembramenti a Marina di Ragusa. A segnalarlo con un post, corredato di foto, pubblicato su facebook è il sindaco di ragusa Peppe Cassì. “Questa è la situazione di questo pomeriggio al Porto turistico: è evidente che in molti non hanno ancora compreso la gravità del momento. La Polizia Municipale si è recata sul posto, coadiuvata della Polizia di Stato per le opportune verifiche nei confronti di locali e fruitori. È stata raccolta esaustiva documentazione – scrive il sindaco Cassì - anche fotografia che potrà portare a sanzioni e a chiusure. Inaccettabile che ci sia chi continui imperterrito a mettere a repentaglio se stesso e gli altri.Non faremo sconti a nessuno ed agiremo con la severità dettata dalle circostanze. Al di là delle multe, ciò che ci si ostina a non capire è che costoro potrebbero rimpiangere duramente questo menefreghismo tra qualche giorno”.