117 positivi al Covid tra Comiso e Pedalino

Comiso – Sale il numero dei positivi al Covid a Comiso. Secondo i dati diffusi dal sindaco Maria Rita Schembari in totale i positivi al coronavirus sono 117. “117, questo il numero dei positivi accertati oggi a Comiso e Pedalino. Non aggiungo altro, - scrive il sindaco Schembari sul suo profilo Faceboom - perché fin quando la polizia municipale, i carabinieri e la polizia di stato saranno ancora costretti a fare decine di multe al giorno per assembramenti e mancato uso della mascherina - e le fanno credetemi, ne ho certezza- non sono più certa che andrà tutto bene”.