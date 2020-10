Vittoria, il cordoglio di Salvo Sallemi per la morte di Gianni MolÃ¨

Politica

Vittoria, il cordoglio di Salvo Sallemi per la morte di Gianni Molè

Vittoria - "Ho appena appreso della scomparsa di Gianni Molé, una notizia che ha sconvolto l'intera comunità vittoriese. Gianni è stato uomo e giornalista apprezzato, ha sempre raccontato la nostra città con arguzia e impegno civile. Da professionista della comunicazione istituzionale, prima a Vittoria e poi nella Provincia di Ragusa, è stato un esempio di innovazione e diligenza. Vittoria perde una voce critica e intellettualmente onesta dal grande spessore e un uomo stimato che amava la sua città e non esitava a spendersi per essa.Esprimo il mio personale cordoglio, e quello di tutto il mio gruppo umano e politico, e mando un pensiero affettuoso alla famiglia e a tutti i suoi cari. Siamo vicini a loro in questo tristissimo momento", ha detto Sallemi.