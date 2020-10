Moda e spettacolo

Paola Perego: sono positiva al coronavirus Paola Perego: sono positiva al coronavirus

Roma -La conduttrice televisiva Paola Perego: "Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico". Paola Perego sceglie Instagram per comunicare al pubblico di essere risultata positiva al Covid 19. La conduttrice, attualmente senza sintomi, rivela di essere dunque in casa in quarantena, sotto controllo medico.