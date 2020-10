Moda e spettacolo

Bruce Springsteen, Letter To You in testa alla classifica di vendite album

MILANO - ’’Letter To You’’, il nuovo album in studio di Bruce Springsteen uscito venerdì 23 ottobre e realizzato insieme a The E Street Band, entra direttamente al #1 della classifica Top of the Music ’’Album’’ e della classifica Top of the Music ’’Vinili’’ della settimana (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia).’’Letter To You’’ è il ventesimo album in studio dell’artista ed è anche la prima performance di Bruce Springsteen insieme a The E Street Band dal tour di ’’The River’’ del 2016, nominato tour mondiale dell’anno da Billboard e Pollstar.