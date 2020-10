Italia

Bonus 1.800 euro Inps, a chi tocca: domanda in scadenza Bonus 1.800 euro Inps, a chi tocca: domanda in scadenza

Roma – Il bonus Inps da 1.800 euro in arrivo per alcune categorie di lavoratori. La domanda deve essere fatta entro il 13 novembre. Il termine ultimo per presentare la domanda è stato annunciato con una circolare del 30 ottobre 2020. Ecco la circolare Inps: Il 13 novembre 2020 scade il termine per richiedere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali ecc.), prevista dal Decreto Agosto (articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104). Questo termine è stato introdotto dal Decreto Ristori (art. 15, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), entrato in vigore il 29 ottobre 2020. Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande. L’indennità deve essere richiesta tramite il servizio dedicato”.La nuova circolare del 30 ottobre dell’Inps relativa alle nuove disposizioni previste dall’ultimo decreto-legge in tema Coronavirus, Decreto Ristori, precisa il nuovo termine ultimo utile per effettuare ed inoltrare le richieste per ottenere il bonus INPS onnicomprensivo del valore di 1.800 euro. Così con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, meglio noto come Decreto Ristori, entrato in vigore il giorno 29 ottobre, è stata finalmente fissata la data di scadenza delle domande previste per il bonus INPS onnicomprensivo, introdotto dal Decreto Agosto. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 9, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, ovvero il Decreto Agosto, non tutti i lavoratori italiani saranno fortunati a poter accedere al bonus INPS ma sarà necessario essere in possesso di determinati requisiti economici e lavorativi.Ecco quindi quali sono le modalità, i requisiti e le scadenze previste per poter inviare la domanda di accesso al bonus INPS. Ma cos’è il bonus Inps da 1.800 euro? Il bonus INPS è stato introdotto per la prima volta in seguito all’emergenza sanitaria da Coronavirus, con il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto Cura Italia, il quale ha disposto una serie di indennizzi e bonus destinati a favore dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, in crisi. Successivamente, anche con il decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34, conosciuto anche come Decreto Rilancio, e il decreto interministeriale del 13 luglio 2020, n.12, sono state approvate o anche prorogate nuove misure e indennità economiche per i lavoratori italiani. Fino al più recente Decreto Ristori, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha prorogato la data di scadenza prevista per il bonus INPS fissando il termine ultimo alla data del 13 novembre 2020.Il bonus INPS prevede quindi un indennizzo economico per i mesi di marzo, aprile e maggio di quest’anno, destinato solo ad alcune categorie di lavoratori. Tra questi vi sonno sia lavoratori dipendenti apparenti al settore turistico e dello spettacolo, fortemente in crisi attualmente, che professionisti con partita iva.L’importo del bonus INPS è pari a 600 euro per ogni mensilità, dunque complessivamente per le tre mensilità i lavoratori avranno diritto a 1.800 euro in tutto. Tale importo non concorrerà assolutamente alla formazione del reddito per coloro che ne hanno usufruito.