Il maledetto Covid ci ha portato via il grande Gianni MolÃ¨

Attualità

Il maledetto Covid ci ha portato via il grande Gianni Molè Il maledetto Covid ci ha portato via il grande Gianni Molè

Ragusa – La morte del giornalista Gianni Molè opggi, 31 ottobre, ha fatto registrare tantissime note di cordoglio per la suma inaspettata scomparsa. "Il maledetto Coronavirus ci ha portato via Gianni Molè. Oggi perdiamo un uomo di cultura dentro le istituzioni, un connubio raro e prezioso che ci spingeva a metterlo sempre al primo posto per un consiglio o per l'ultima parola nelle decisioni. Non dimenticherò mai le nostre lunghe chiacchierate, le riunioni che erano l'appuntamento settimanale del venerdì per delineare quel Percorso Letterario degli Iblei tanto ragionato e amato da entrambi.Mi unisco al dolore della famiglia".