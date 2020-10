Attualità

Covid Ragusa, 1.149 positivi, 1.083 in isolamento domiciliari e 66 ricoverati

Ragusa – Sono 1.083 i positivi al Covid 19 in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Questi i dati registrati dall’Asp di Ragusa di oggi, 31 ottobre. Ai 1.083 positivi in isolamento domicialire vanno aggiunte le 66 persone contagiate e attulamente ricoverate nei vari ospedali iblei. Ma vediamo nel dettaglio Comune per Comune i positivi: 41 Acate, 9 Chiaramonte Gulfi, 109 Comiso, 4 Giarratana, 70 Ispica, 65 Modica, 1 Monterosso Almo, 27 Pozzallo, 230 Ragusa, 16 Santa Croce Camerina, 16 Scicli, 478 Vittoria. A questi si aggiungono altri 16 positivi attulamente nel territorio ragusano ma residenti fuori provincia.Ora vediamo come sono distribuite le 66 persone rioverate nei vari ospedali della provincia di Ragusa:23 persone all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa) di cui 18 nel reparto di Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva, 17 all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 13 nell’area grigia e 4 in Rianimazione, 8 nel reparto di Malattie Infettive o Area grigia dell’ospedale Maggiore di Modica e 17 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 14 nel reparto di Malattie Infettive e 3 in Rianimazione e uno ricoverato all'ospedale San Marco di Catania.