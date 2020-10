Covid, 114 positivi a Comiso: molti di più in attesa di tampone

Attualità

Comiso – Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha annunciato sul suo profilo facebook che i positivinal Covid a Comiso sono 114. “Sono 114 il numero dei positivi – scrive il sindaco Schembari - Molti di più coloro che, in attesa di tampone, sono in isolamento fiduciario. E ancora mi vedo arrivare foto di assembramenti di giovani e adulti senza mascherina...Sono senza parole!”. Il sindaco rivolge un appello ai cittadini nel rispettare le norme anti Covid ed evitare un ulteriore aumento di positivi in città.