Dimagrire giro vita e cosce con la dieta delle arance e limoni: menÃ¹ speciale

Dimagrire giro vita e cosce con la dieta delle arance e limoni: menù speciale

La dieta delle arance e limoniè tra le diete bruciagrassi più seguita in questo periodo dell’anno. La dieta delle arance e limoni aiuta a dimagrire giro vita e cosce. Le arance da sempre come i limoni sono inserite nelle diete poirchè aiutano ad accellerare il metabolismo, bruciare grassi ed eliminare le tossine. Con la dieta delle arance e limoni riuscirete a perdere peso senza sentire la fame perché prevede la bellezza di almeno 5 pasti al giorno. Gli agrumi sono ricchi di vitamina C che, è un vero e proprio toccasana per combattere e prevenire i malanni di stagione, virus, raffreddore e mal di gola che sono sempre in agguato. La dieta delle arance e limoni sfrutta le caratteristiche benefiche degli agrumi, per arrivare a perdere fino a 3 chilogrammi di peso in solo una settimana.Limoni, arance, pompelmi e mandarini sono i protagonisti del regime alimentare detto la dieta degli agrumi: questi frutti come già anticipato, avrebbero la capacità di accelerare il metabolismo, consentendo di perdere velocemente il peso corporeo in eccesso. Seguendo quindi la dieta delle arance e limoni è possibile depurare l’organismo in soli sette giorni perché essi agirebbero bruciando i grassi ed eliminando le tossine. Giro vita e cosce saranno le parti del corpo a trarre i maggiori benefici. Ma come funziona la dieta delle arance e limoni per dimagrire giro vita e cosce? In questa dieta che spopola sul web, al contrario di quanto possiate pensare, non si mangiano solo agrumi, ma quello che conta, in questa dieta è la conta calorica, è davvero molto bassa. La dieta delle arance e dei limoni è un regime ipocalorico che in un giorno apporta circa 1400 calorie.La scelta di alimenti sani può portare quindi a perdere dai 3 ai 4 kg in una settimana, raggiungendo anche i 5 se ad una corretta alimentazione si unisce anche un minimo di attività fisica come qualche sessione di palestra, una corsa o delle camminate veloci, il tutto per un impegno di almeno mezz’ora al giorno. Ma vediamo un menu tipo per capire cosa mangiare nell’arco della settimana senza essere vincolati ad un menu fisso. Dopotutto, in estate, è preferibile sentirsi liberi anche sotto questo aspetto, imparando a modulare e a gestire la dieta al fine di renderla compatibile con i vari impegni. Colazione: Un succo d’arancia e due fette di pane integrale tostato con del formaggio magro spalmabile. In alternativa si possono inserire due albumi strapazzati o dell’affettato magro di tacchino.Quest’ultimo, però, non va inserito ogni giorno. Spuntino: Un’arancia o un succo di limone. Mezz’ora prima del pranzo: Un succo d’arancia. Pranzo: Insalata mista con tonno al naturale, mezza arancia, succo di limone per condire e qualche oliva con 30 gr di pane integrale. Un’arancia. In alternativa è possibile sostituire il tonno con del pollo o con degli albumi strapazzati. Un paio di volte a settimana è possibile consumare 50 gr di pasta o riso integrale con zucchine e gamberetti da accompagnare ad una porzione piccola di proteine (come carne, pollo, tofu, o bresaola) ed un’arancia e un succo di limone. Merenda: Una piccola macedonia di frutta mista dove ci sia anche l’arancia ed una manciata di frutta secca. Mezz’ora prima della cena: Un succo d’arancia. Cena: Una porzione di pesce ai ferri con verdure grigliate di stagione. Un’arancia.In alternativa, la porzione di pesce, durante la settimana, può essere sostituita a rotazione con pollo, carne magra, una porzione di formaggio magro, due uova, del seitan e del tofu, possibilmente al naturale e senza troppi ingredienti o grassi aggiunti.