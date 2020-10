Salute e benessere

Dieta super rapida: come dimagrire 5 kg in 5 giorni Dieta super rapida: come dimagrire 5 kg in 5 giorni

La dieta super rapida può far dimagrire fino a 5 kg in 5 giorni. Si tratta di una dieta lampo che spesso si segure in vista di qualche evento particolare a cui si vuole arrivare in perfetta forma. Trattandosi di una dieta molto restrittiva raccomandiamo di non seguire questo tipo di alimentazione per oltre i 5 giorni in quanto potrebbe dare ffetti collaterali all’organismo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo di menù dietetico della dieta super rapida per dimagrire fino a 5 kg. Primo giorno: colazione con un bicchiere di succo di frutta non zuccherato con 2 fette biscottate integrali. Pranzo: 150 g di prosciutto crudo, 30 g di pane integrale, insalata mista. Cena: una fettina di carne ai ferri con insalata, senza esagerare con l’olio.Secondo giorno: colazione con un bicchiere di succo di frutta, una tazza di caffè d’orzo (senza zucchero). Pranzo: un’insalata mista con uova sode e tonno. Cena: 80 gr di spaghetti al pomodoro con parmigiano. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro con cereali (meglio se integrali) e caffè (non zuccherato). Pranzo: un piatto di bresaola condita con rucola e grana accompagnato con un panino. Cena: pesce cucinato al forno o, se preferite, grigliato e verdura mista poco condita. Quarto giorno: colazione con un succo di frutta fresca e 3 fette integrali con marmellata. Pranzo: verdura mista poco condita e un gelato di frutta. Cena: un uovo sodo e 2 bruschette con olio e pomodoro se preferite.Quinto giorno: colazione con un caffè accompagnato con 2 fette biscottate integrali. Pranzo: un trancio di pizza e per finire un frutto. Cena: una fettina di carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) e un contorno di insalata poco condita.