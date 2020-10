Bellanova: sono stata a contatto con positivo Covid, grazie a messaggio Immuni

Italia

"Grazie all’app Immuni installata sul mio cellulare ho appena saputo di essere venuta in contatto il 21 ottobre scorso con una persona risultata positiva al Covid. Da adesso sono di conseguenza in autoisolamento fiduciario. E invito tutti a installare sul proprio cellulare Immuni. Un gesto semplice per proteggere le persone care e se stessi. Facciamolo!". Lo scrive su Fb Teresa Bellanova, esponente Iv e ministro dell'Agricoltura.