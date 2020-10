Ragusa, attivato ambulatorio di trombofilia e sorveglianza terapie anticoagulanti

Attualità

Ragusa, 30 settembre 2020 - È già al lavoro il nuovo ambulatorio di trombofilia e sorveglianza delle terapie anticoagulanti, nella sua sede del P.O. Giovanni Paolo II. A darne la notizia è il direttore f.f. U.O.C. PATOLOGIA CLINICA E MICROBIOLOGIA, dott. Francesco Bennardello. L’ambulatorio effettua prestazioni di screening delle principali condizioni trombofiliche congenite e acquisite; la valutazione dei pazienti con anamnesi familiare o personale positiva per tromboembolismo venoso; la redazione di piani terapeutici per farmaci anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC-NAO) per pazienti con Tromboembolismo venoso. «L’apertura dell’ambulatorio permette - sottolinea il dr. Bennardello - un trattamento di grande e crescente importanza per la cura e la prevenzione delle malattie tromboemboliche e della patologia vascolare in genere.È noto che controlli periodici, sia clinici che di laboratorio, sono una condizione indispensabile per un’efficacia terapeutica, con la finalità di ridurre al minimo i rischi.» Usufruire delle prestazioni è semplice in quanto l’ambulatorio è accessibile agli utenti esterni tramite prenotazione al CUP con impegnativa del SSN riportante la richiesta di una delle seguenti prestazioni: Visita generale (Cod. Reg. 897) presso ambulatorio trombofilia e sorveglianza terapia anticoagulante orale. Visita di controllo- Anamnesi e Valutazione, definite brevi (Cod. Reg. 8901) presso ambulatorio trombofilia e sorveglianza terapia anticoagulante orale. Infine, per il rinnovo dei piani terapeutici dei farmaci anticoagulanti ad azione diretta (DOAC-NAO), la prenotazione deve essere fatta direttamente al Laboratorio Analisi di Ragusa telefonando dalle ore 08.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 0932 600144 –0932 600326. Foto: Francesco Bennardello.