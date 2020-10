Focolaio Covid in casa di riposo a Ragusa: occorre lo stop visite in tutti i Comuni

Attualità

Ragusa – Chiudere al pubblico tutte le case di riposo nel territorio ibleo per scongiurare focolai come è accaduto in una casa di riposo a Ragusa. A Modica è stato già fatto. Da oggi, 30 ottobre, e fino al 6 novembre, un’ordinanza del sindaco Ignazio Abbate vieta le visite nelle case di riposo. Un provvedimento che dovrebbe essere esteso in tutti i Comuni iblei per l’elevato numero di positivi al Covid registrato in questi ultimi giorni. A Ragusa è scoppiato un focolaio in una casa di riposo che ospita circa 40 anziani. Nella struttura chiusa da due settimane al pubblico sono risultati positivi alcuni anziani e qualche operatore che vi lavora.Il focolaio Covid è stato scoperto qualche giorno fa quando alcuni anziani che erano stati sottoposti al vaccino antinfluenzale manifestavano febbre alta da diversi giorni. Gli anziani sottoposti al tampone sono risultati positivi al coronavirus. Da ciò sono scattati i protocolli sanitari e sottoposti a tampone tutti gli anziani ospiti della casa ed il personale che vi opera. Tre dei cinque anziani positivi sono stati ricoverati in ospedale e anche un’operatrice che lavora nella struttura. Altre tre persone che lavorano nella casa di riposo sono state sottoposte alla quarantena nelle loro abitazioni.