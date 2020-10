Attualità

Covid Ragusa, 75 positivi ricoverati nei vari ospedali iblei

Ragusa Sono 7e i ricoverati in provincia di ragusa per il Covid 19. Ecco i dati dell’Asp: 8 in Terapia Intensiva e 18 in Malattie Infettive all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa), 4 in Terapia Intensiva all’ospedale Giovanni Paolo II, 6 in Rianimazione all’ospedale Guzzardi di Vittoria, 8 nell’area grigia dell’ospedale Maggiore di Modica, 12 nell’area grigia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria,18 nell’area grigia dell’ospedale Giovanni Paolo II, 1 in Malattie Infettive all’ospedale San Marco di Catania e uno in Rianimazione all’ospedale Umberto I di Siracusa.