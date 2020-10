Covid, 931 positivi in provincia di Ragusa: ecco i dati di tutti i Comuni

Attualità

Ragusa – Sono saliti a 931 i positivi al Covid in provincia di Ragusa. Sono i dati dell’Asp aggiornati ad oggi, 30 ottobre. Ecco nel dettaglio i positivi nei singoli Comuni della Provincia iblea: 432 a Vittoria, 197 a Ragusa, 75 a Comiso, 57 ad Ispica, 52 a Modica, 41 ad Acate, 22 a Pozzallo, 15 a Santa Croce Camerina, 16 a Scicli,7 a Chiaramonte Gulfi, 2 a Monterosso Almo, a a Giarratana. Undici degli attuali 931 positivi che si trovano nel territorio ragusano provengono da fuori provincia. I ricoverati in ospedale secondo l’ultimo diffuso ieri (oggi non è stato ancora dato) sono: 18 all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla nel reparto di malattie infettive (4 sono in foresteria in attesa di sviluppi), 8 all’ospedale Maggiore di Modica sempre in malattie infettive, 5 persone ricoverate in Terapia Intensiva al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, 3 al Giovanni Paolo II di Ragusa e 4 al Guzzardi di Vittoria.In provincia di Ragusa dall’inizio dell’emergenza Covid 19 sono stati eseguiti 43.437 tamponi molecolari e 13.109 test sierologici per un totale di 56.546. I guariti in provincia sono dall’inizio dell’emergenza ad oggi 275..