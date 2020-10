Attualità

Covid, 47 positivi a Modica, Abbate chiude al pubblico case di riposo

Modica - A partire da oggi, venerdi 30 ottobre, e fino a venerdi 6 novembre saranno sospese le visite dei parenti presso le 18 strutture per anziani nel territorio di Modica. La decisione è stata presa dopo il leggero aumento di casi che si registra in Città per evitare un coinvolgimento maggiore della fascia più debole della popolazione. Attualmente i positivi a Modica sono 47, per lo più appartenenti a interi nuclei familiari. I casi più gravi riguardano due anziane sorelle, di cui una intubata è stata ricoverata presso il Giovanni Paolo II di Ragusa. “Abbiamo ritenuto doveroso prendere questo provvedimento – commenta il Sindaco Abbate – per smorzare sul nascere qualsiasi recrudescenza dei contagi tra le fasce più deboli, come quelle degli anziani.Capisco che proprio in questi momenti i familiari vorrebbero stare vicini ai propri cari ma non possiamo permetterci lo scoppio di altri focolai. Dobbiamo salvaguardare la loro salute anche a costo di fare il sacrificio di non vederli. Tra una settimana, considerata la curva dei contagi, considereremo l’ipotesi di riaprire alle visite o prolungare la chiusura”.