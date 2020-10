Dimagrire 10 kg subito, il sogno di molti: ecco le 10 regole d'oro e menÃ¹

Salute e benessere

Dimagrire 10 kg subito in un mese è il sogno di molte persone, sia uomini che donne. Per perdere 10 kg in un mese oltre a seguire una dieta sana si devono seguire delle regole. Vediamo quali sono le 10 regole d’oro per dimagrire fino a 10 kg in un mese. Prima di vedere le regole d’oro vediamo i requisiti minimi che si devono avere per ottenere reali risultati: devi essere in sovrappeso o in condizione di obesità; non devi avere patologie legate all'alimentazione (es. bulimia); devi essere psicologicamente sereno; devi necessariamente iniziare un'attività fisica da abbinare alla dieta. Inoltre per perdere fino a 10 kg bisogna essere determinati e costanti. Solo un grande sacrificio può protare ad un grande risultato.Ora vediamo le regole che devono assolutamente essere rispettate quando si comincia una dieta: non saltare i pasti, l'organismo non si fa prendere in giro con le scorciatoie, otterrai un effetto contrario. E non affidarsi ad integratori o merendine magiche, in quanto non sostituiscono i pasti, varia gli alimenti (a parità di calorie) senza variare le quantità, pensa positivo, non pesarti con insoddisfazione, ma credi nel raggiungimento dell'obiettivo, controlla gli attacchi di fame nervosa tenendo sempre a disposizione un'insalatiera con verdure crude (es. carote, sedano, finocchio), evita fritture e cibi eccessivamente grassi. Adesso che sai esattamente come comportarti e che mentalità devi mantenere durante il mese di dieta, sei pronto per iniziare.Ricordati che dovresti raggiungere una quantità ben precisa di calorie al giorno, in modo da permettere sia il dimagrimento, ma anche l'assunzione di tutti i nutrienti e le energie necessarie. Puoi azzardare questo calcolo da solo e crearti un piano di alimentazione preciso e dettagliato in casa, ma ogni organismo ha delle specifiche necessità e caratteristiche, quindi, per non correre pericoli e per individuare la giusta dieta, ti consigliamo un consulto di un dietologo professionista. Ora vediamo un esempio di menù della dieta per dimagrire subito 10 kg. Ecco un esempio settimanale che può essere seguito solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico (vietata a chi soffre di patologie importanti e alle donne in gravidanza).Lunedì: colazione con un caffè senza zucchero. Pranzo: due uova sode e spinaci. Cena: una bistecca alla griglia con contorno di insalata, condita con un filo d’olio EVO e limone. Martedì: colazione con un caffè senza zucchero e un po’ di frutta secca a scelta (10 grammi). Pranzo: petto di pollo o di tacchino, insalata e qualsiasi tipo di frutta. Cena: prosciutto cotto (150 grammi max) e verdura a scelta tra quelle a foglia lunga. Mercoledì: colazione con un caffè senza zucchero e una fetta di pane di segale. Pranzo: legumi a scelta tra ceci, fagioli e lenticchie. Consigliamo di cucinarli lessi e conditi con olio e pomodorini oppure con carote a listarelle. Cena: fesa di tacchino (150 grammi max) e zucchine lessate o in padella con poco olio EVO e limone.Giovedì: colazione con un caffè senza zucchero e una fetta di pane di segale. Pranzo: un uovo, carote crude o bollite, formaggio svizzero. Cena: frutta a piacere e uno yogurt. Venerdì: colazione con carote, limone e caffè nero. Pranzo: pesce al vapore con pomodori. Cena: una bistecca e insalata condita con olio EVO + limone. Sabato: colazione con un caffè senza zucchero e un po’ di pane. Pranzo: pollo alla griglia. Cena: merluzzo (max 150 gr) cotto al vapore e condito con filo d’olio EVO e limone + carote. Domenica: colazione con un tè con succo di limone, senza zucchero. Pranzo: una bistecca alla griglia, frutta a piacere. Cena: tutto quello che desiderate (naturalmente tra proteine e frutta e verdura).