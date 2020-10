Dieta super light, semplice e facile: schema per perdere rapidamente 5 kg

Salute e benessere

La dieta super light è una dieta semplice, facile e veloce che promette di far perdere fino a 5 chili rapidamente in 10 giorni. Si tratta di una dieta a base di frutta, verdura, pesce ma cnhe pasta. La dieta super light presenta una grande varietà di alimenti. Prima di vedere lo schema della dieta super light elenchiamo alcune raccomandazioni che vanno seguite per avere gli effetti deiderati ovvero non farsi prendere dai peccati di gola. Ecco le regole fondamentali da seguire: abolire dolci, bevande alcoliche, zuccherate e gassate, bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno. Ma vediamo in uno schema tipo due esempi di menù che possono essere seguiti.Primo schema di menù tipo della dieta super light: colazione con un tè o caffè senza zucchero, uno yogurt magro e una manciata di cereali integrali. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti. Pranzo: due fette biscottate integrali, 100 g di ricotta di mucca, insalata di ortaggi crudi o cotti a vapore. Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco. Cena: passato di verdure, 150 g di petto di pollo ai ferri con il pan grattato, un’insalata mista. Secondo schema di menù della dieta super light: colazione con un caffe’ o te’ senza zucchero, 3 fette biscottate integrali con un velo di marmellata o 40 grammi di biscotti magri. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti. Pranzo: 60 g di pasta al pomodoro integrale, insalata di verdure crude. Merenda: una tazza di tè o caffè e un frutto fresco.Cena: minestrone di verdure, 180 g di pesce cotto al vapore, insalata mista e un piccolo panino integrale di 30 grammi. Raccomandiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare ogni tipo di dieta o regime alimentare dietetico. Questa dieta è vietata a chi soffre di patologie importnati e alle donne in gravidanza.