Modica, Carpentieri: necessaria sanificazione di strade ed edifici pubblici

Modica -“Così come accaduto nel marzo scorso, quando si è provveduto alla sanificazione di strade, piazze ed enti pubblici per turtelare la sicurezza sanitaria dei cittadini, anche ora il Comune di Modica è chiamato a programmare la sanificazione di tutto il territorio cittadino e delle contrade più popolose”. E’ quanto propone il consigliere comunale di Modica, Mommo Carpentieri, al sindaco, Ignazio Abbate. Ovvero di ripetere quanto già fatto ad inizio pandemia la scorsa primavera sul territorio comunale, una sanificazione totale di strade, piazze ed edifici pubblici. Operazioni programmate con cadenza settimanale e con interventi sia nel pubblico che nel privato mediante l’utilizzo di una soluzione formata da acqua e candeggina.Il Comune, secondo Carpentieri, dovrebbe continuare inoltre con l’opera di disinfezione ed igienizzazione dei locali di pertinenza comunale, proseguendo, dopo averla effettuata sugli uffici pubblici, teatri e musei, anche sui locali scolastici, centri anziani e asili nido. Insomma ripetere quanto già fatto in passato al fine di ridurre il rischio di contagio da coronavirus nel territorio comunale. Bene, continua Carpentieri, quanto si sta facendo per contingentare gli ingressi all’interno del cimitero comunale nei prossimi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. L’istallazione di dispencer igienizzanti e l’obbligo di indossare la mascherina sono interventi necessari così come dovrebbe esserlo anche una sanificazione totale di tutta l’area cimiteriale al fine di ridurre al minimo il rischio di contagi.Stessa cosa si dovrebbe fare, con cadenza costante su autobus cittadini.