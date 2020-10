Moda capelli Inverno 2020, tagli e colori di tendenza

Moda e spettacolo

La moda capelli Inverno 2020 è varia. La tendenza è comunque per i tagli scalati e geometrici mentre i colori sono a tutta luce ovvero con lo stile leonardesco. Ma vediamo coem tagliare i capelli in inverno per essere alla moda. Tagli corti o medi: sbarazzini, raffinati, con tocchi retrò preppy. Se hairstylist come Davines tornano a premiare il caschetto alla francese strutturato con frangia corta alla Jane Birkin, Kemon punta l’attenzione su tagli scalati più romantici con riga al centro. Il classico bob cut viene vivacizzato da sfilature accentuate per dare dimensione alla chioma. A chi ha un debole per le chiome medio lunghe si rivolge Jean Louis David con i suoi tagli di capelli medi inverno 2020 bohemien dai riflessi leggeri.Framesi invece punta su accenti anni ’60 briosi per i suoi hairstyle con frangia alla pari perfetti per nascondere le orecchie a sventola a focalizzare l’attenzione sullo sguardo. I colori dei capelli di moda per l’inverno 2020 si ispirano al Rinascimento pittorico: il momento in cui, grazie alla scoperta della luce, il colore inizia a prendere il sopravvento sul disegno, basti pensare allo sfumato leonardesco. In particolare per i colori dei capelli in inverno si può scegliere un sunshine framehair, che incornicia il viso con la propria luce naturale, da valorizzare al massimo. Il segreto è trovare l’esatto punto di luminosità, che possa poi svilupparsi su tutta la chioma con un effetto scintillio leggero e morbido.Vediamo ora i colori e le sfumature per il castano, il nero e il biondo. Il castano riprende i colori dell’espresso, del chocolate chai e del raspberry. Da Instagram, arriva il Chocolate Chai, che, come suggerisce il nome si ispira all’effetto del latte nel caffè. Ideato dalla colorist newyorkese Stephanie Brown, è un balayage che punta su radici scure e ciocche più chiare a contornare il viso. Un’altra idea da tenere d’occhio nata nel suo salone è il Chocolate Raspberry, che al castano mixa anche un tocco di rose gold. Per la moda dei colori in inverno torna di il nero corvino. L’ideale è il nero puro, scuro come la notte. Un colore apparentemente semplice, che però dona soprattutto a chi ha pelle di luna. Il contrasto tra l’incarnato e la chioma è sempre vincente. Provare per credere.Non mancano sfumature come il cosiddetto Cinderella Blonde, così ribattezzato dall’hairstylist e influencer Luke Hersheson, secondo il quale questo autunno le done avranno un gran desiderio di tonalità luminose e brillanti, per lasciarsi alle spalle il grigiore dei mesi di lockdown.