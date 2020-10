Bonus da 600 euro passa a 800 euro a novembre: ecco a chi spetta

Italia

Roma Il bonus da 600 euro passa a 800 euro con il decreto Ristori. Si tratta di uno degli aiuti previsti dal decreto Ristori uscito in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 29 ottobre. Il bonus da 600 euro passato a 800 euro spetta ai lavoratori sportivi. Il nuovo decreto Ristori prevede altri bonus come ad esempio il bonus da 1.000 per i lavoratori stagionali del turismo, i lavoratori dello spettacolo e per i venditori porta a porta. Ma vediamo nel dettaglio a chi spetta il vecchio bonus da 600 euro ora diventato da 800 euro. Il bonus 600 euro sale a 800 euro nel decreto Ristori per i lavoratori sportivi per il solo mese di novembre 2020. Si tratta di lavoratori sportivi con contratti di collaborazione che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica.La mensilità di novembre, come si legge nel testo, è erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. I lavoratori interessati fino a oggi al bonus 600 euro e che ora sale a 800 euro sono i medesimi delle precedenti disposizioni e quindi coloro che hanno un rapporto di collaborazione presso:il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il bonus 800 euro viene erogato per la sola mensilità di novembre anche a coloro che hanno ottenuto il bonus 600 euro per marzo, aprile, maggio o giugno 2020 ai sensi dei decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto in automatico senza necessità di domanda.Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità, si legge al comma 5 dell’articolo 17 del decreto Ristori, “si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.” La domanda per ottenere il bonus 800 euro, per i collaboratori sportivi che non hanno ottenuto le precedenti mensilità, deve essere inviata tramite la piattaforma informatica alla pagina Sport e Salute come da decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport entro il 30 novembre 2020. Per poter richiedere il bonus da 800 euro i lavoratori sportivi devono avere determinati requisiti e non devono essere percettori: di altro reddito da lavoro autonomo o dipendente; di pensione a esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.Infine va ricordato che il bonus da 800 euro non può essere richiesto da chi riceve il Reddito di Cittadinaza, il Reddito di Emergenza o la cassa integrazione o altre indennità previste dal decreto Cura Italia, rinnovate con il decreto Rilancio, dl Agosto e dallo stesso decreto Ristori.