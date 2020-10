Attacco terroristico in cattedrale a Nizza, 3 morti: donna decapitata

Dal mondo

Tre morti. E’ il bilancio di un attacco terroritstico avvenuto oggi, intorno alle 9 della mattina nella cattedrale Notre Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin, scrive Nice Matin. Secondo le fonti di polizia, una donna sarebbe stata decapitata e altre due persone uccise. Numerosi anche i feriti. Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha detto che la polizia sta conducendo un’operazione di sicurezza e le immagini mostrano la zona transennata. Alcuni testimoni parlano di un'irruzione della polizia che avrebbe sparato all'interno della chiesa.Secondo Cristian Estrosi, sindaco della città, si tratta di un attacco terroristico.Un uomo è stato arrestato. Il terrorista è stato ferito e bloccato dalla polizia poco dopo, alle 9 e 10, ed è adesso ricoverato in ospedale. Secondo le prime indicazioni avrebbe agito da solo. Ma la tv francese parla di un secondo uomo in fuga.