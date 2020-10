Scuola Modica, alunno negativo al tampone: si torna in classe

Attualità

Modica – Una buona notizia per gli alunni della classe quarta della scuola paritaria Il Pesciolino Rosso di Modica, da domani possono rientrare a scuola. L’alunno sottoposto al tampone Covid è negativo. A comunicarlo è la dirigente della scuola Genny Cannata. “Finalmente oggi – dice la dirigente Cannata – è arrivato l’esito del tampone a cui è stato sottoposto un nostro alunno che aveva un positivo al coronavirus in famiglia ed è negativo. Questo ci consente di far rientrare a scuola la classe quarta che in via precauzionale in questi giorni ha seguito le lezioni con la didattica a distanza. Voglio tranquillizzare le famiglie dei nostri 59 alunni e ringraziare tutti, anche il personale che lavora nella nostra scuola, per la disponibilità mostrata nell’affrontare questo momento di attesa”.La dirigente scolastica la scorsa settimana non appena ha ricevuto la notizia di un caso da coronavirus nella famiglia di un alunno ha disposto l’immediata chiusura della scuola in via precauzionale ed ha comunicato alle famiglie della classe interessata di proseguire le lezioni con la didattica a distanza. La scuola durante la chiusura dell'attività didattica per tutti gli alunni, venerdì 23 ottobre, è stata sanificata come da procedura anti Covid.