Covid Ispica: 43 positivi al virus

Ispica - I positivi al Covid 19 indicati dalla piattaforma dell'ASP e i casi di positività al Coronavirus segnalati al Sindaco dai laboratori privati, dai medici di famiglia e dai singoli cittadini riporta un totale di 43 contagiati. Lo scrive in un post su facebook il sindaco Innocenzo Leontini. “Una persona – scrive il sindaco di Ispica - si trova ricoverata in malattie infettive per difficoltà respiratorie, le altre 42 sono in isolamento domiciliare. La situazione è preoccupante, pertanto il Sindaco invita CALDAMENTE la cittadinanza ad evitare affollamenti al cimitero nei prossimi giorni in occasione della commemorazione dei defunti e ad osservare scrupolosamente le misure anticontagio.Indossare la mascherina (sia nei luoghi pubblici chiusi, sia all'aperto), evitare assolutamente gli assembramenti, rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro, evitare di incontrarsi in luoghi privati con persone che non facciano parte del proprio nucleo familiare, se necessario indossare le mascherine, uscire esclusivamente per validi motivi (lavoro, studio, commissioni necessarie).Solo con l'impegno, la collaborazione e l'attenta osservazione delle prescrizioni – conclude il sindaco di Ispica - possiamo proteggerci, proteggere i nostri cari e la nostra Comunità”.