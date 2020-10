Attualità

Covid, 430 positivi a Vittoria: possibile zona rossa Covid, 430 positivi a Vittoria: possibile zona rossa

Vittoria – Positivi Covid ancora in aumento a Vittoria. Ad oggi sono 410 i casi confermati. Si tratta di un dato elevato che potrebbe far decidere ad una eventuale chiusura della città. Se i numeri continuano a salire ancora non si esclude che la città diventi zona rossa. Già nelle scorse settimane era stato annunciato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Al momento non c’è stato nessun annuncio ufficiale ma non si esclude che nelle prossime ore ci sia un intervento del presidente Musumeci anche in vista del probabile rinvio delle elezioni amministrative in città.