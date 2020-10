Sport

Sport: Ital Communications nuovo sponsor Sabaudia Volley

SABAUDIA - Nuovo sponsor per il Sabaudia Volley, formazione che in questa stagione milita nel campionato di serie A3. Si tratta della società di comunicazione Ital Communications, che è entrata a fare parte della squadra allenata da Sandro Passaro. ’’Sono particolarmente onorato di dare un contributo alla squadra pontina e al territorio’’ ha dichiarato Attilio Lombardi, founder di Ital Communications, secondo cui ’’in un momento particolare come questo, lo sport può costituire un valido antidoto alle paure e alle ansie dovute all’emergenza sanitaria.Pertanto, quella della sponsorizzazione rappresenta un’esperienza importante e auguro al Sabaudia di disputare un campionato fantastico e ricco di successi’’.