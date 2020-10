Dieta Mayo: come dimagrire con 3 pasti al giorno

Salute e benessere

La dieta Mayo è una dieta restrittiva che consente di dimagrire con 3 pasti al giorno. Per perdere peso ed avere subito i risultati baste seguire delle regole fondamentali, vediamo quali e cosa si mangiare. Ecco le regole fondamentali: vietato il latte e i suoi derivati (è previsto soloun giorno a settimana con uno yogurt); abolire carboidrati e cereali, ad eccezione di una fetta di pane al giorno; vietati tutti i tipi di dolci e di zuccheri; vietata tutta la frutta tranne il pompelmo: abolire i legunìmi e le patate. Tra le verdure si possono mangiare solo i pomodori, il sedano, i cetrioli, gli spinaci e l’insalata, tutte le altre vanno abolite; consumare uova tutti i giorni, dalle 6 alle 36 uova settimanali; consumare in alternativa alle uova carne e pesce magri, cotti esclusivamente al vapore o alla griglia; consumare liberamente tè e caffè.Ma vedimo ora in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta Mayo: colazione con mezzo pompelmo, 2 uova sode, 1 fetta di pane, caffè e/o tè senza zucchero. Pranzo: 2 uova sode o bollite oppure 100 grammi di carne magra ai ferri oppure 150 gr di pesce bollito, pomodori (o sedano o cetrioli o spinaci o insalata, uniche verdure concesse) a volontà, mezzo pompelmo, caffè o the senza zucchero. Cena: 2 uova sode o bollite, pomodori (o sedano o cetrioli o spinaci o insalata, uniche verdure concesse) a volontà. Attenzione la dieta Mayo è assolutamente vietata a chi soffre di patologie importanti ed in ogni caso non deve essere seguita senza aver chiesto il parere del proprio medico in quanto potrebbe avere degli effetti collaterali non indifferenti. Si tratta di una dieta che mira ad un dimagrimento velocissimo: in due settimane si possono perdere infatti fino a 7 Kg. Essendo una dieta chetogenica sposta il metabolismo a favore dello smaltimento dei grassi. Secondo i principi della Dieta Mayo, il pompelmo è l’unico frutto consentito, perché aiuterebbe ulteriormente a bruciare i grassi. L’utilizzo esagerato di uova invece è giustificato dal fatto che esse sono ricche di proteine e povere di calorie.