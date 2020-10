Salute e benessere

Come dimagrire con la dieta mangia tutto

La dieta mangia tutto è una dieta ipocalorica tra le diete più seguite per dimagrire velocemente. La dieta mangia tutto o dieta ipocalorica si basa su 5 pasti al giorno che prevedono una grande varietà di cibi. Si tratta di una dieta più frequentemente prescritta dai dietologi in quanto facilita un dimagrimento lento ma costante. Si mangia praticamente di tutto, ma in quantità moderate. Il dimagrimento è lento ma costante e duraturo, per cui va seguita per diversi mesi (a seconda del peso di partenza!) per poter raggiungere gli obiettivi di peso desiderati. Partendo dal proprio fabbisogno energetico, la dieta mangia tutto prevede una diminuzione delle calorie introdotte giornalmente di modo tale che esse siano meno di quelle necessarie a soddisfare il fabbisogno calorico quotidiano.Ma vediamo ora in un esempio di menù quotidiano cosa si mangia nella dieta mangia tutto per dimagrire in modo lento ma costante. Esempio menù: colazione con un bicchiere (150 gr) o 1 tazza (200 gr) di latte parzialmente scremato + 1 caffè o 1 tè nero o verde con 1 cucchiaino (eventuale) di zucchero di canna grezzo + 2-4 fette biscottate integrali con marmellata di frutta o 30-40 gr di biscotti secchi o integrali o cereali integrali, 1 frutto di stagione a scelta. Spuntino di metà mattina: uno yogurt magro bianco o alla frutta o 5-10 gr di frutta secca (noci o mandorle) o 5-10 gr di cioccolato fondente. Merenda: una mela o 1 pera o 1 arancia o 1 pesca o 1 fetta di anguria o altro frutto di stagione a scelta (150-200 gr).Pranzo a scelta: pasta integrale o riso basmati o riso integrale (70-90 gr) con pomodoro o verdure di stagione a scelta + 1-2 cucchiaini di parmigiano grattugiato, contorno di insalata o verdura di stagione a scelta e 1 kiwi o 1 mandarino o 1 clementina o mezza mela. Cena: carne bianca o carne rossa magra (150-180 gr) oppure pesce bianco magro (200-250 gr) o pesce azzurro (120-150 gr) oppure 1-2 uova bollite o in frittata oppure formaggi magri tipo ricotta o fiocchi di latte (150-180 gr) o formaggi magri tipo mozzarella o primo sale (90-120 gr), 1-2 fette di pane integrale, contorno di insalata o verdura di stagione a scelta, 1 kiwi o 1 mandarino o 1 clementina o altro frutto di stagione a scelta (100 gr).Durante la dieta mangia tutto bisogna cucinare al vapore o al forno ed usare al massimo 2 cucchiani di olio extravergine di oliva per tutto il pasto. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. Infine è sempre consigliato quando si comincia una dieta seguire una regolare attività fisica che aiuta a riattivare il metabolismo e non solo.