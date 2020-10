Bonus da 800 euro per le societÃ  sportive a novembre: ecco a chi tocca

Italia

Roma – Un bonus da 800 euro a novembre per le società sportive, palestre piscine e non solo, penalizzate dal nuovo Dpcm per l’emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spatafora, attraverso un post sulla propria pagina facebook. Il nuovo bonus da 800 euro, potrebbe essere approvato nel nuovo decreto per sostenere, con misure straordinarie, per queste categorie di lavoratori. Il ministro Sadafora spiega che si tratta di un supporto economico per scongiurare la chiusura definitiva di molte di queste attività legate al nuovo stop del Governo nell’ultimo Dpcm.Tra le misure in fase di studio, si parla di: un bonus per il mese di novembre da 800 euro; 50 milioni di fondo perduto per ASD e SSD da erogare entro novembre; fondo perduto automatico per le Società Sportive Dilettantische con codici Ateco che ne avevano già usufruito. Secondo le ultime notizie annunciate dal ministro Spadafora tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto un bonus di indennità per almeno uno tra i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno avranno diritto ad un nuovo bonus di 800 euro per il periodo 24 ottobre/24 novembre. Il bonus da 800 euro sarà versato da Sport e Salute in automatico tramite bonifico, senza che i collaboratori sportivi debbano effettuare alcuna procedura.Sono stati stanziati aiuti anche per tutte le società sportive colpite da questa nuova crisi. Le 29.000 società sportive che hanno ricevuto soldi a fondo perduto per il primo lockdown, avranno diritto al doppio della cifra precedentemente accreditata. Anche questo ulteriore stanziamento a fondo perduto avverrà in automatico. Nel Decreto Ristori inoltre vengono stanziati aiuti per affitti pubblici e privati di strutture e rifinanziamenti di prestiti per chi ne avesse uno attivo. Alla fine del suo intervento il ministro Spadafora ha ribadito la necessità di una epocale riforma del mondo dello sport per garantire una professionalità a tutti i collaboratori sportivi, fino a questo momento privi di alcuna tutela.