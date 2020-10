Bonus 800 euro i lavoratori del mondo dello sport a novembre: a chi spetta

Italia

Roma – Bonus da 800 euro per palestre, piscine e società sportive in arrivo a novembre. Lo promette il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Sapdafora, in un video diretta pubblicato su Facebook. Il nuovo bonus o indennità da 800 euro sarà erogata per supportare economicamente i lavoratori del mondo dello sport penalizzati con il nuovo Dpcm del Governo Conte. Spadafora ha confermato che per gli operatori del settore "l’indennità per questo mese fino al 24 novembre sarà di 800 euro". "Io sono il primo che non avrebbe mai voluto che arrivasse il giorno della decisione di bloccare le palestre, le piscine e tantissime altre attività del nostro Paese".Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, nel corso di un'attesissima diretta Facebook per aggiornare sulle misure adottate oggi per aiutare tutti gli operatori del settore, dopo le proteste delle ultime ore. Il ministro Spadafora ha voluto tranquillizzare tutti gli addetti ai lavori del mondo dello sport confermando l'approvazione di un "decreto che sarà immediatamente esecutivo". Il ministro ha voluto rassicurare i lavoratori del mondo dello sport ed ha sottolineato: Stavolta sarà davvero automatica, chiunque ha avuto indennità precedentemente riceverà automaticamente i soldi”.Tra le misure rientreranno: 800 euro di indennità per novembre; 50 milioni a fondo perduto per ASD e SSD da erogare entro novembre; fondo perduto automatico per le Società Sportive Dilettantistiche con codici Ateco che ne avevano già usufruito. “Mi auguro che il mondo dello sport possa riprendere il prima possibile perché, oltre al lato economico, - dice il ministro Spadafora - è fondamentale per il benessere fisico e psicologico, e per tante ragazze e ragazzi rappresenta oltre che uno sfogo positivo e una passione anche un argine alla marginalità e all’illegalità."