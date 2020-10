Economia

Voucher da 300 euro a 800 euro per le famiglie: a chi tocca e come fare domanda

Scicli – Bonus o voucher da 300 euro e fino a 800 euro per le famiglie a Scicli. L’avviso di Riapertura dei Termini per la presentazione delle istanze per i nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Scicli. Il modello dell'istanza deve pervenire al protocollo generale dell'Ente entro e non oltre l'11/11/2020. Possono presentare istanza anche coloro che hanno già usufruito di tale beneficio utilizzando l'apposito modulo. La giunta Giannone viene incontro così a situazioni di disagio diffuse nel territorio, riaprendo i termini per la presentazione delle domande di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19, rivolto sia a coloro che hanno già beneficiato della misura di sostegno prevista dall'Avviso del 14.05.2020, che a quanti non abbiano ancora beneficiato di tale misura e che si trovino tutt'ora in stato di emergenza socio assistenziale in dipendenza del COVID19, per l’acquisto di beni di prima necessità con le modalità sotto meglio esplicitate. A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, è disposta l’assegnazione di: buoni spesa / voucher per l’emergenza socio-assistenziale da covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative). Relativamente ai pagamenti delle utenze domestiche e canoni di locazione il Comune procederà in forma diretta, previa attestazione ed allegazione del relativo contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui il richiedente ha la residenza anagrafica e copia delle bollette relative alle utenze luce e gas per le quali si chiede il sostegno.Si precisa che chi avesse già usufruito del beneficio economico dovrà produrre solamente autocertificazione (utilizzando apposito modello allegato all''avviso) rispetto al mantenimento dei requisiti ovvero dichiarando ogni eventuale modifica intervenuta nel possesso degli stessi.