A Modica si vota per piazza Matteotti con o senza palme?

Modica - Una votazione aperta a tutta la cittadinanza per decidere quale look è il migliore per il cuore di Modica, la Piazza Matteotti. Il Comune di Modica ha pubblicato sul suo sito istituzionale un apposito modulo che i cittadini potranno compilare per scegliere se preferiscono che in Piazza tornino le palme o vengano installate nuove sedute in pietra modicana con vasi per fioriere. Per una settimana il modulo sarà disponibile sul sito. Entrambe le soluzioni di arredamento urbano sono state già presentate ed approvate dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. Il progetto che otterrà voti verrà realizzato dall’Amministrazione Comunale. “Dopo l’esperimento della democrazia partecipata che ha consentito di scegliere l’opera da realizzare (il campetto dell’oratorio di S.Anna), questa volta affidiamo al gusto della popolazione il futuro arredo urbano di Piazza Matteotti.Le palme sono della specie Phoenix dactylifera, resistenti al punteruolo rosso, lo stesso che ci ha costretti ad abbattere quelle che storicamente sono sempre state in quella piazza. Quindi non dovrebbero presentare lo stesso problema. L’altra soluzione prevede le sedute in pietra con vasi di fiori che abbellirebbero la veduta della nostra Piazza principale. Mi auguro che i cittadini in numero massiccio possano aderire e partecipare alla scelta. D’altronde la piazza è di tutti i modicani”.