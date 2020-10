Attualità

Pozzallo, tamponi negativi: da domani riapre la classe dell'Infanzia

Pozzallo - Tutti i tamponi eseguiti sugli alunni, docenti e personale ATA della classe dell’infanzia del plesso scolastico di Corso Vittorio Veneto dell’Istituto Comprensivo Statale G. Rogasi, sono risultati negativi. Come è noto, la classe era stata chiusa in data 21 ottobre per la positività al coronavirus di un alunno. Pertanto, dopo la sanificazione dei locali già eseguita e la comunicazione ufficiale in data odierna dell’Autorità Sanitaria, potrà essere riaperta la sezione anche nella giornata di domani.Attendiamo conferma nella giornata di oggi dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Grazie Basile con la quale è stata seguita continuamente la delicata vicenda.