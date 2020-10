Papà positivo, chiude asilo nido a Modica

Attualità

Modica - A seguito della comunicazione ricevuta di un caso di positività da parte di un papà la cui figlia frequenta l’asilo nido comunale di Modica, è stata decretata l’immediata chiusura della struttura per consentire la sanificazione dei locali. L’asilo nido riaprirà il prossimo 2 novembre. “Non appena abbiamo saputo della positività del genitore – commenta il Sindaco – abbiamo immediatamente attivato la procedura prevista in questi casi che impone l’immediata chiusura dei locali per consentirne la sanificazione. Da domani gli operai specializzati saranno al lavoro con sanificazione sia meccanica che manuale per la riapertura di lunedi 2 novembre.Nel frattempo abbiamo comunicato all’Usca Scuola tutti i nominativi delle operatrici e dei bambini che frequentano la nostra struttura. Nelle prossime ore saranno presi in carico per le procedure di rito in modo da accertare la negatività. Non appena ci accerteremo dei risultati di questi controlli attraverso una comunicazione ufficiale dell’ASP, provvederemo subito alla riapertura della struttura. Raccomandiamo tutte le famiglie coinvolte di poter osservare il più scrupolosamente possibile le direttive che verranno loro comunicate dall’ASP. Sono fiducioso che tutto andrà per il verso giusto perché all’interno della nostra struttura sono state rispettate tutte le indicazioni previste”.